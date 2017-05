Jaak Uudmäe aga nõustub Salumäega. "Olen Janega 100 prossu nõus. See oligi minu mõte, et ala arendamisele tuleb mõelda."

Salumäe jätkab: "Arvan,et me hirmutame aafrikastega ára meie jooksjad ja siis veel sada korda mainides,et jooksis sokkides. Ma olen olnud aafrikas ja treeninud seal ja enne,kui Nurme,ajad móóduvad."

Praeguseid ja endiseid sportlasi üritab rahustada poliitik Meelis Atonen. "Lugupeetud spordikorüfeedel on muidu jutt väga õige, aga ei ole ka. Sest Mukungat ei too keegi riiklikult sisse. Kui toodaks, siis oleks loomulikult jama, et sellele ressurssi raisatakse. Selle asemel peaks tõesti noortega tegelema või ka omade vanematega. Riiklikult kindlasti. Aga Mukunga tuleb täiesti legaalselt Eestisse, eraviisiliselt, ei ole isegi oluline, kas sõber kutsub või saab ta muudmoodi viisa. Nii on tal ka täielik õigus siin üritustel kaasa lüüa... ja kui on õigus kaasa lüüa, siis on õigus ka võita. Nii lihtne see ongi."

Kuid sellega Salumäe ei piirdu ning jätkab: "Loomulikult!Vón veel rohkem neid saata ja siis pole ka teist,kolmandat,neljandat........kohta. Eesti sportlast ei eksisteeri,kas seda me tahame Meelis???"

Atonen vastab: "MIna olen väga meie sportlaste poolt. Mõnda isegi toetan. Aga neid ei saa kuidagi tugevamaks teisi keelates."