Järgmisel nädalal sõidetava Portugali ralli eel sõnas Eesti rallipiloot Ott Tänak, et sihib kruusarallil kohta poodiumil.

"Portugali rallli on esimene mitmest järjestikusest kruusarallist," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Olen alati Portugali teid nautinud ja näidanud väga head kiirust.

Tunnen, et oleme viimasel ajal väga palju arenenud ja peaksime igalt eesolevalt kruusarallilt ootama kohta poodiumile. See peab ka Portugalis meie eesmärk olema ja ootan väga, mida teha suudame," jätkas eestlane.

"Kiiruskatsed on tehnilised ja kurvilised ohtrate pimekurvide ja langemistega, aga teisalt on ka Fafe, mis on ülimalt nauditav ja kiire, kus saab fännide kirge tunda.

Konkurents on väga tihe. Tugeva tulemuse tegemiseks peab 100protsendiliselt keskenduma ning kõik oskused mängu panna. See on kindlasti meie eesmärk ja nagu alati anname endast kõik."