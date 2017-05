Kalev/Cramo korvpallimeeskonna Eesti meistriliiga esimeses finaalmängus Rapla vastu 72:52 võiduni tüürinud peatreener Alar Varrak ütles pärast kohtumist pressikonverentsil, et kohtumise esimene ja teine poolaeg olid täiesti erinevad.

"Poolajaks oli neil 10 rünnakut rohkem kui meil. Lauavõitlus ja pallikaotused olid märksõna, mida meestele rõhutasin. Lõpuks läksid need numbrid tasavägiseks," selgitas ta.



"Patt oleks teise poolajaga mitte rahule jääda. Kontrollisime mängu sisuliselt terve poolaja. Üks paha moment oli, aga 19 minutit oli mäng meie kontrolli all ja võtsime ära. Selge see, et me oleme favoriidid, aga me peame seda tõestama. Ka Tartu oli poolfinaalis Rapla vastu favoriit, kuigi mina sellega ei nõustnud, sest kui Talts ära võtta, ei pidanudki nad enam peajagu üle olema," lisas Varrak.