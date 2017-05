Taies oli nõnda raske, et esimese üheksa mänguga kaheksa väravat ja viis resultatiivset söötu andnud Hunt pidi seda ajakirjanikega vesteldes kahe käega kinni hoidma. "See on väga raske," kinnitas ta. "Omada sellist taiest teeb iga inimese väga uhkeks."

"Esimese ringiga tuleb väga rahul olla. Saada selline taies Eesti kõige tuntumalt skulptorilt... tundub, et proprotsioonid on paigast ära. Ma olen väga uhke," lausus Hunt pärast mängu, mille Levadia 2:1 võitis.

Kuhu aukohale see kodus asetub? "Korraks mõtlesin, kuhu panen, aga ei tea veel. Selle võib panna ükskõik, kuhu, sest lastel pole seda lihtne liigutada," lisas ta lõbusalt.

Tänast 2:1 võitu nimetas Levadia kapten väga magusaks. "Väga oluline võit. Suurte vastu kolm punkti võtta on alati kõige magusam."

@premiumliiga avaringi parim mängija – FC Levadia ründaja Rimo Hunt! Mees lihtsalt lammutas! #mehistemeestemäng #FCLevadia #parimatestparim #AdidasEesti @adidaseesti A post shared by FC LEVADIA TALLINN (@fclevadiatallinn) on May 12, 2017 at 2:53am PDT

Levadia esimese värava olukorrast: "Kui ma hästi mäletan, siis nad tegid halva puute, lugesin olukorra ära ja jõudsin esimesena pallini. Nägin, et paariline läheb tsooni, sain õigel ajal talle ära lükata. Olin ka ise valmis teise palli peale minema, aga tal õnnestus ise ära lükata. Oli väga hea algus."

Levadial on 11 mänguga kirjas üheksa võitu ja kaks viiki, millega ollakse tabeli tipus. Kas seni on Levadia jaoks kõik sujunud? „Seisu järgi küll," vastas Hunt. "Eks mängulises plaanis on arengu- ja paranemisruumi kõvasti."

Oled Sa nõus, et kui miski teie mängus on murettekitav, siis tugevate vastu eduseisus mängimine. „Võib-olla küll. Alati lõpus kisub pingeliseks ära. Kui seis on 0:0, siis võtame rahulikumalt, ei lase nii pingeliseks lõpus. Täna ka, meil oli palju häid võimalusi, ma ei räägi poolvõimalustest. Meil oli rohkem [häid võimalusi] kui neil. Oleks pidanud mõned ära realiseerima.

Pigem see tõmbabki pinge peale, et teeme suurt tööd, loome häid võimalus ja siis natuke siit ja sealt ei õnnestu, vastane hakkab pressima ja meeskonnale tuleb frustratsioon peale. Eks seal on mõrlemisruumi juba esimesest ringist saati. Teeme tööd ja loodetavasti euromängudeks saame selle poole ka korda.“