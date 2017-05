FC Levadia alistas 11. vooru keskses kohtumises tulemusega 2:1 Nõmme Kalju. Levadia keskpoolkaitsja Andreas Raudsepp lausus, et otsese konkurendi vastu maitsevad võidupunktid alati väga magusalt.

"Nagu arvata oli, raske mäng, palju võitlust. Aga jällegi asjad kulgesid meile soodsalt, lõime esimese ära, üks hea löök teisel poolajal ja 2:0 oli turvaline eduseis. Siis nad hakkasid rohkem suruma, lõid ühe ära ka, aga lõpp hea, kõik hea," lausus Raudsepp.

Levadial on 11 mänguga tabelis üheksa võitu ja kaks viiki. Kas tänavu ollaksegi võitmatud? "Tundub nii. Hooajaeelsetes sõprusmängudes me ka ei kaotanud. Tulemustega võib täiesti rahul olla, aga meilgi on asju, mille kallal töötada."

Nimeta üks. "Võib-olla seesama eduseisus mängimine. Mängude Kalju ja Flora vastu, mis jäid 1:1, oleme juhtima läinud. Peaksime suutma eduseisus kindlamalt mängima ja 1:0 võidud ära võtma. Täna läks ka lõpus nugade peale. Peaksime ehk rohkem tapma ja rahustama mängu."