Londoni Chelsea alistas reede õhtul West Bromwich Albioni ning kindlustas kaks kohtumist enne hooaja lõppu Premier League'i tiitli.

Võõral väljakul peetud pingelises matšis surus Chelsea enamus mänguajast, kuid sihile kuidagimoodi ei jõudnud. Võõrustajate kaitse pidas vastu kuni 82. minutini, kuni lõpuks murduti ning värava eest sai väga vabalt löögile belglane Michy Batshuayi', kes ei eksinud.

Chelseal on enne hooaja kahte viimast kohtumist 87 punkti. Tiitel on kindel, sest Tottenham jääb neist maha kümne silmaga ning Hotspursil on mängida kolm matši.

Londoni Chelsea klubi ajaloos on tänavune Premier League'i tiitel kuues. Esimene tiitel võideti 1954-55 hooajal, kui Inglismaa kõrgliiga kandis veel nime First Division'i ehk esimese divisjoni nimel.

Järgmist tiitlivõitu pidi ootama kaua, kuid siis tulid kahel aastal järjest - hooaegadel 2004-05 ning 2005-06. Neljas karikas võidet 2009-10 hooajal ning viies 2014-15. Eelmine hooaeg läks meeskonnal aia taha, kui lõpetati kümnendana.