Kuigi Premier League´is on tänavu juba võitja selgunud, siis Chelsea selja taga käib kõva andmine.

Samuti on koha esinelikus kindlustanud Tottenham, kuid kaks ülejäänud Meistrite liiga pääset peavad jagama neli meeskonda. Üsnagi soodas positsioonis on Manchester City, kes hoiab hetkel kolmandat kohta. Unitedi seis pole üleliia kiita, mis tähendab, et suure tõenäosusega selgitavad viimase magusa koha Liverpool ja Arsenal.

Veelgi huvitavamaks teeb võitluse tõik, et pärast ette nähtud 38. mänguvooru, ei pruugigi kõik selgeks saada ja võib vaja minna lisakohtumist. See toimuks juhul, kui kaks meeskonda lõpetaks samadel punktidel, olles löönud ja lasknud endale täpselt sama palju väravaid.