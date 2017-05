"Sellise mängu pealt on hea Raplasse minna ja võib kindel olla, et seal on saal juba punane. Peame paari asja parandama ja siis on meil võimalused olemas. Seisult 0:2 on play-off'i seeriates varemgi välja tulnud. Okei, ma ei hakka praegu selle seeria võitmisest rääkima, esialgu keskendume järgmisele mängule," lausus ta pressikonverentsil.

Rapla juhendaja Aivar Kuusmaa teavad tema hoolealused nüüd, et Kalev on igal juhul alistatav. Kas või ühes kohtumises.

"Loodan Bratožilt järgmises mängus paremat panust. Ta on ju mänginud isegi Sloveenia meistriliiga finaali ja ma ei usu, et tema puhul on tegu ärakukkumisega. Ta on võib olla sednud endale liialt kõrged ootused. Vaatame, kas ma saan teda viia sellisesse vaimsesse konditsiooni, et ta saaks meile abiks olla. Meid on teda väga vaja.