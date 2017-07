Eesti meeste korvpallikoondis peab täna õhtul selle suve esimese kontrollmängu, kui külla sõidetakse Portugalile.

Vanade tuttavate lõunamaalastega mängiti ka eelmisel aastal, kui septembrikuus meie mehed kahel korral kindlat paremust näitasid. Mullusega võrreldes on valemis aga üks tähtis muutuja - toona palliti tulemuse peale, täna ollakse aga teekonna alguses.

"Sellepärast kontrollmänge peetaksegi, et pilt ette saada," tunnistab koondise abitreener Alar Varrak, et hetkel valitseb võistkonna löögivõimekuse osas teadmatus. "Ilmselt on oodata toorest mängu. Pärast neid kohtumisi võib hakata rääkima, mis hästi või halvasti on."

Lisaks võõrustajatele kohtutakse Portugalis homme Rumeeniaga, kes peaks tasemelt ilmselt kodumeeskonnast nõksa tugevam olema. Viimati mängisime balkanlastega mullu suvel, kui kontrollmängus vastaste ühepunktilist paremust tunnistama pidime.