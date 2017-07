Täna peetakse Wimbledoni tenniseturniiril meeste üksikmängu poolfinaalid, kus teeb 12. korda kaasa vanameister Roger Federer (ATP 5.). 35aastane šveitslane läheb vastamisi Tomas Berdychiga, kes oma tänast vastast tohutult austab. "Arvan, et ta on tennisemaailmas kõige vägevam," kiitis tšehh Federeri. "See on suurepärane võimalus, et üldse tema vastu mängida." Kuigi vastane on vägev, siis maailma 15 reket legendi vastu verest välja lüüa ei kavatse. "Vahet pole, kas mängin Rogeri või Novakiga (Djokovic). Kõige tähtsam olen mina ise, minu mäng ja usk enda võimetesse."

Federer ja Berdych on varasemalt tihedad vastased olnud, kui üldsaldo on šveitslase kasuks 18-6. Samuti on konkurentidest nimekam võitnud viimased seitse matši.

"Pole vahet, kas nimetan end favoriidiks või mitte," ei soovi Federer soosikukoormat kandma. "Kõik poolfinaalidesse jõudnud mehed on väga head tennisistid ja kindlasti on neil plaan tippu jõuda." Šveitslane peab täna Wimbledonis oma 101. kohtumise ning ühtekokku on see talle 12. poolfinaal Suurbritannia suurturniiril. Kui Federer peaks juhtuma tiitli võitma, oleks see talle kaheksas, millega pole veel hakkama saanud mitte ükski mees.