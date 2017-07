Kuigi meeste tennise esinumber Andy Murray langes kodusel Wimbledoni turniiril veerandfinaalis konkurentsist, võitis ta paljude südameid pärast kohtumist öelduga.

Mängujärgsel pressikonverentsil päris ajakirjanik Murray käest konkurendi Sam Querrey kohta, viidates, et ta on esimene ameeriklane pärast 2009. aastat, kes Wimbledonis poolfinaali jõudnud. Enne küsimusele vastamist parandas britt žurnalisti, et fakt on korrektne vaid meeste tennise koha pealt.

"Selline ta ongi ja sellepärast me teda armastamegi," kiitis 35aastane Serna Williams Murray´t. "Ta on alati naiste õiguste eest seisnud, eriti tennises. Ja ta tegi seda taas. Ma ei te ühtegi naistennisisti, kes teda täielikult ei toetaks. Me armastame teda!"

Williams lisab, et Murray heas käitumismaneeris on suur roll emal, kes tippmängijat suurepäraselt kasvatanud. Judy Murray ütleb ise poja kohta nii: "Andy on naiste tennisele suurepärane advokaat. See, et tal on läbi aastate olnud naistreenerid, aitab palju kaasa. Ta on tüdrukutele suureks abiks."