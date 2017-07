Wimbledoni tenniseturniiri ajalugu täieneb uue meesüksikmängu finalistiga, kelleks on horvaat Marin Cilic (ATP 6.). Cilic alistas ligi kolm tundi kestnud lahingus 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5 ameeriklase Sam Querrey (ATP 28.).

Hoolimata kaotusest oli ka Querrey jaoks tegu elu parima Wimbledoniga, sest kumbki polnud varem seal isegi poolfinaali jõudnud. Querrey senine parim oli mullune veerandfinaal, tänavu 11. korda Wimbledonil osalev Cilic jõudis kaheksa parema sekka kõigil eelmisel kolmel turniiril.

The reaction says it all.@cilic_marin becomes the first Croatian to reach the #Wimbledon final since Goran Ivanisevic in 2001 🇭🇷 pic.twitter.com/gprkQc0wFK