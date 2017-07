Šveitsi elav tenniselegend Roger Federer (ATP 5.) alistas Wimbledoni muruturniiri poolfinaalis settidega 7:6 (7.4), 7:6 (7:4), 6:4 tšehhi Tomas Berdychi (ATP 15.) ning kohtub finaalis Marin Ciliciga (ATP 6.)

"This triumphant year for @rogerfederer continues" He moves into his 11th #Wimbledon singles final without dropping a set... pic.twitter.com/OX1Hh7E1m2

Tänase võiduga tegi 35aastane Federer tenniseajalugu, sest on esimene mees, kes jõudnud 11 korral ühe (ehk Federeri puhul Wimbledoni) Suure Slämmi turniiri finaali. Näiteks Rafael Nadal on kümme korda mänginud Prantsusmaa lahtiste finaalis.

"I feel very privileged to be in another final. I can't believe it's true"



