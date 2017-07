MM-valikmängudeks valmistuv korvpallikoondis alistas suve esimeses kontrollkohtumises Portugalis kohaliku rahvusmeeskonna tulemusega 74:60 (35:36).

See tähendab, et meie kossumehed pole veel kordagi Portugalile võõrsil kaotanud. Neljast mängust on võetud neli võitu.

Eesti koondise edukaim korvikütt oli Kristjan Kitsing 12 punktiga. Janar Talts lisas 10, Jaan Puidet 9, Kristjan Kangur, Janari Jõesaar ja Martin Paasoja 7. 20aastane Kregor Hermet viskas oma debüütmängus 5 punkti ja võttis maha kaks lauapalli.