Nädal tagasi šokeeris korvpalliavalikust Pärnu korvpalliklubi, kui meeskond andis teada, et tuleval hooajal Eesti meistriliigas mängimist nad ei jätka. Täna saab õnneks väita vastupidist - Pärnu jätkab! Pärnut hakkab edaspidi tüürima Johan Kärp, kes võtab ohjad üle seni meeskonna tegemistel kätt peal hoidnud Mait Käbinilt. Küll aga ei kao Käbin klubi juurest täielikult. "Olen jätkuvalt abis ja tegelen klubi asjadega edasi," kinnitas Käbin Õhtulehele. Sama väitis ka Pärnu päästeingliks saanud Kärp: "Jah, täpsed detailid on ilmselgelt veel läbirääkimata, kuid ühel või teisel moel saab Maitu meeskonna juures edasi näha."

Põhjus, miks oli vahepeal tekkinud olukord kus suvepealinna meeskond klubikorvpalli püramiidi kõrgeimal astmel pallimist jätkata ei taha, peitus pigem motivatsioonis kui rahas. "Minu mure oli see, et ma nägin, et meil pole piisavalt vahendeid uue aasta peale võtmiseks, kuid nüüd on need murepilved hõredamad," rääkis Käbin.

Johan Kärp meeskonda seega suuri rahavoogusid ei too, pigem on tegemist uute ideedega ja värske hingamisega. "Kõik finantsprobleemid on Mait Käbini poolt ära klaaritud ja alustame kui puhtalt lehelt," sõnas mees. "Oleme kahekesti aastaid MTÜ Pärnumaa Korvpalli all ühte asja ajanud ja nüüd astus ta kõrvale, et mina värskete ideedega tuleksin ja juhiksin."