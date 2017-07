Inglismaa jalgpallikoondist esindanud 25aastane Steven Caulker on elav näide, et andekus vutiväljal ei pruugi olla ainult õnn, vaid ka õnnetus. Karjääri jooksul miljoneid eurosid teeninud pallur ei salga, et on aastaid võidelnud hasartmängu- ja viinakuradiga.

Mullu tundis Caulker, et hakkab oma elu taas rööpasse saama. Ta käis maailma ühes kõige vaesemas riigis Sierra Leones tegemas heategevuslikku tööd, mis andis mehe sõnul tema elule uue perspektiivi.

Vutihooaega alustas kunagi ka Liverpooli hingekirja kuulunud keskkaitsja Inglismaa esiliigaklubis Queens Park Rangers. Ta oli endise ründetuusa Jimmy Floyd Hasselbainki juhendatava tiimi põhimängija ning kõik tundus hästi minevat, kuniks…

Põhjus, miks Caulker taas alkoholi kuritarvitama hakkas ning hasartmängudega raha põletama asus, on lihtne. Ta sai vigastada ning pole alates oktoobrist platsil käinud.