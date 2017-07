Kes on tänavu Eesti spordile au ja tunnustust toonud? Kas liigume medaliarvu tavapärasel kursil? Millised suurvõistlused meid veel ees ootavad? Kellelt loota aasta teises pooles kuldseid, hõbedasi ning pronksikarva kaelatrofeesid?

Üle poole aastast on märkamatult mööda libisenud. Eesti sportlased on selle aja jooksul koju tassinud kolm olümpia võistlusalade tiitlivõistluste medalit, noored ning juuniorid on autasuämbrisse lisanud kolm läikivat metalli. Ei tundu esmapilgul just kõige hiiglaslikum number, kuid kamaluga tiitlivõistlusi ootab hooaja teises pooles veel ees.

"Jube raske on öelda, mis on palju, mis on vähe," sõnas kohaliku olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju. "Plaanimajanduslikku triipu meil seina peal ei ole, kuhu medalitearvuga kindlasti jõudma peab. Olümpiamängude alal on iga tiitlivõistluste medal supertulemus. On neid üks, kolm või üheksa – igal juhul väga tugev saavutus. Mina ei nuriseks ega ütleks, et väga lahjalt on läinud."

Tudu maadleja äratas medalivõidud talveunest

Tänavu murdis Eesti täiskasvanutest sportlastest end esimesena olümpia võistlusalal medalile maadleja Epp Mäe, kes võitis maikuu alguses Serbias Novi Sadis peetud Euroopa meistrivõistlustel pronksise autasu. Naiste raskekaalus (-75 kg) heidelnud 2015. aasta Eesti parim naissportlane alistas otsustavas kohtumises valgevenelase Vassilissa Marzaljuki tulemusega 2:1.