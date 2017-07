2007. aasta vormel-1 maailmameister Kimi Räikkönen paljastas fännide küsimustele vastates, kust kohast on pärit tema hüüdnimi "Jäämees". Selgub, et soomlast suurepäraselt iseloomustava nime mõtles välja legendaarne vormeliboss Ron Dennis. Lisaks tunnistas "Jäämees", et ka tema läheb vahel närvi.

Paljud asjad. Enne võidusõite tuleb alati närv sisse, kuid see on normaalne. Ma arvan, et parem närveerida, kui seda mitte teha. Samas kaob see tunne alati pärast starti ära. Tavaelus võib ka närv sisse tulla, kui asjad ei lähe oodatult.

Millised on sinu tugevused piloodina?

Ma ei tea, pole kunagi sellele mõelnud. Ilmselt olen igas asjas üsna keskmine.

Kas sa räägid Rootsi keelt?

Nad püüdsid seda mulle koolis õpetada. Kindlasti jäi midagi külge, kuid ma pole seda kunagi kasutanud. Olen kõik ära unustanud, keeled polnud koolis mu tugevaim külg.

Kes mõtles välja hüüdnime "Jäämees"?

Ron Dennis tuli sellega välja umbes 2002. või 2003. aastal.

Milline on sinu tulevik vormel-1 sarjas?

Raske öelda. Ilmselgelt olen nüüd lõpule palju lähemal, kui karjääri alguses. Olen spordis olnud juba pikalt, kuid ma ei oleks endiselt siin, kui ei teaks, et olen võimeline võidusõite võitma ning tiitli eest võitlema.

Kes võidav tänavu maailmameistritiitli?