Tennise naiste Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 32.) jõudis täna Gstaadi WTA-turniiril veerandfinaali, kui alistas 6:4, 4:6, 6:4 18aastase venelanna Anna Kalinskaja (WTA 150.). Kohtumise matšpalli vaata allpool olevast videost.

The new Adidas looks great on Kontaveit. pic.twitter.com/nhiXnXkrOB