Nädala pärast algab põhjamaade autospordi iga-aastane pidu – Jyväskylä MM-ralli. Ott Tänak kihutas juba sel nädalal Soomes, kus otsis M-Spordi Ford Fiestale parimat seadistust.

Testid sujusid hästi, kuid Tänak teab, et Soomes on kohalikele meestele väga raske vastu saada. "Tuleb väga kõva võitlus, nagu alati," rääkis ta ajalehele Keskisuomalinen. "Toyota on kindlasti väga kiire, sest sõidavad oma koduradadel. Nad on ralliks hästi valmis ja kindlasti soosikud."

Toyota kodumaa on küll Jaapan, kuid rallitiim baseerub just Jyväskyläs. Tiimi veab Puuppolas sündinud neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen, roolis istuvad aga Töysäst pärit Jari-Matti Latvala, Punkaharjus sünidnud Juho Hänninen ja Pieksämäkis ilmavalgust näinud Esapekka Lappi. Pole kahtlustki, et kolmekordne Soome ralli võitja Latvala läheb välja täispangale, ka kaasmaalased tahavad oma publiku ees särada.

Samas teame, et põhjanaabrite ülikiired kruusateed on ka eestlaste lemmikud. Tänak pole mingi erand: "Lähen endast parimat andma. Püüan leida kiiruse ja rütmi, seejärel vaatame, kus me reede ja laupäeva järel paikneme. Kui oleme pühapäeval konkurentsis, siis asume rünnakule ja paneme kõik mängu."