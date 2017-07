FC Flora jalgpallimeeskond andis täna oma kodulehel teada, et klubi on osapoolte kokkuleppel lõpetanud lepingu mullu klubi eest 12 korral platsil käinud Jan Koklaga, kes on tervislikel põhjustel üldse sunnitud tippjalgpallist loobuma.

„Mulle meeldib jalgpall ja ma naudin seda. Viimase aasta jooksul on aga endast maksimumi välja pigistamine olnud keeruline. Kuna ma olen tippsportlane ja konkurents on metsik ning erinevus edu ja ebaedu vahel minimaalne, siis olukorras, kus tervise kohal on küsimärk ja vaimselt on väga raske ennast sundida maksimumi anda, tunnen, et on õige otsus sellelt rajalt kõrvale astuda," sõnab mees intervjuus.