Kui viimase kahe päeva jooksul on jalgpallimeedias vohama hakanud Paris Saint-Germaini soov käia Barcelonale Neymari eest välja 222 miljonit eurot, siis tuleb välja, et sellise hinnalipikuga ei olegi brasiillane tiimi kalleim mängija.

Loomulikult on suurim väljaostusumma kirjutatud argentiinlase Lionel Messi lepingusse, kelle saab kontrahtist vabaks osta ainult 300 miljoni euro eest.

Küll aga ei pea jalgpalliklubid muretsema selle üle, et kohe pankadelt ja suurtoetajatelt raha küsida. Kõigest 200 miljoni euro eest on võimalik enda ridadesse meelitada Gerard Pique, Sergio Busquets, Andres Iniesta või Luis Suarez.

Huvitavaks võib pidada asjaolu, et belglase Thomas Vermaeleni eest, kes kolme aasta jooksul Hispaania gigandi eest vaid 11 liigakohtumist pidanud on, tuleks ikkagi välja käia 80 miljonit eurot. Tõsi, viimase hooaja veetis mees laenul AS Romas, kui sai samamoodi Itaalia liigas platsile tühised üheksa korda.