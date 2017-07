Tanel Kangerti koduklubi Astana palkas uueks hooajaks kaks uut ratturit. Üheks täienduseks on 26-aastane itaallane Davide Villella, kes on kogu oma senise profikarjääri kuulunud Cannondale-Drapaci koosseisu.

Käesoleval hooajal mägironija tüüpi mehel võite pole, kuid mullu võitis ta Japan Cupi ning saavutas Il Lombardial 6. ja Poola tuuril 10. koha, vahendab rattauudised.ee.

Teiseks uueks tulijaks on Tšehhimaa rattur Jan Hirt, kellele on viimased kolm aastat palka maksnud CCC Sprandi Polkowice. Enne seda kuulus 26-aastane mees Leopard-Treki ja Etixxi ridadesse. Hirti tänavuseks parimaks saavutuseks on 3. koht Horvaatia tuuril. Mullu pälvis ta Austria velotuuril etapi- ja üldvõidu ning oli aasta varem seal kolmas.

Astanas jätkab 2018. aastal Tanel Kangert, lahtised on aga suurtuuride liidri Fabio Aru plaanid.