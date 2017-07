Eesti jõutõstjad tegid häid tulemusi Euroopa meistrivõistlustel jõutõstmises (European Masters Men's Championships) klassis Masters, mis toimusid Tšehhis Pilsenis 11.-15. juulini ja kus Gunnar Enkel tuli Euroopa Meistriks.

M3 klassis kehakaalus kuni 120 kilogrammi olid tema tulemusteks: kükk 200, lamades surumine 162 ja jõutõmme 230 kilogrammi. M4 klassis võitis Mihkel Laurits 2. koha kehakaalus kuni 105 kilogrammi (kükk 170 kg, lamades surumine 140 kg, jõutõmme 200 kg), M1 klassis sai Gert Koovit 4. koha kehakaalus 120+ (kükk 290 kg, lamades surumine 260 kg, jõutõmme 290 kg) ja Günter Koovit 6. koha kehakaalus 120+ (kükk 300 kg, lamades surumine 227,5 kg, jõutõmme 262,5 kg).

"Meil on suur hea meel selle saagi üle, mis koju toodi. Ja mitte ainult medalite üle, mille tõid Gunnar Enkel ja Mihkel Laurits, vaid ka võimsate tulemuste eest kilodes mille tegid vennad Gert ja Günter Koovit. Arengut on alati hea näha," rääkis Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann. "Oleme suvistel EM-idel varemgi hästi esinenud. Ega seekordki latti madalamale ei pannud. Kokkuvõttes on Eesti Jõutõsteliit väga uhke oma veteranide üle. Need mehed on noortele eeskujud!"

Gunnar Enkeli võidutulemuse kohta arvab Kaido Leesmann, et pole kerge favoriidina võistelda, aga mees sai hästi hakkama. "Ma isiklikult arvan et Gunnar Enkeli raskeim vastane sellel võistlusel oli Gunnar Enkel ise. Tulemus kilodes ei ole kindlasti tema piir, seda annab veelgi nihutada," lisas ta.

Gunnar Enkel ise ütleb, et võidu järel on emotsioonid laes, sest oma kaalus ja vanuseklassis Euroopa meistriks saada polnud just plaanis. "Kui Eesti hümni mängitakse ja lipp tõuseb, siis tähendab see võistlejale ikka väga palju," sõnab ta. Jõutõstmisega on sportlane tegelenud kümme aastat, enne Euroopa meistriks saamist pälvis ta aasta eest maailmameistrivõistlustel Tallinnas hõbemedali. "Algul sai ala huvist tehtud, siis vaatas treener, et mis ta rassib niisama, tuleb minna võistlustele," meenutab ta. "Võistlen edasi, sest maailmameister on veel olemata."