Eesti jalgpalliklubide eurohooaeg sai ametliku lõpu eile hilisõhtul Ungaris, kus Nõmme Kalju tegi tubli 1:1 viigi Szekesfehervari Videotoniga, ent koondskooriga 4:1 pääses Euroopa liiga 3. eelringi madjarite mullune hõbe.

„Miinimumeesmärk on täidetud, esimesest ringist saime edasi,“ lausus Kalju abitreener Sergei Terehhov euromängude kokkuvõtteks. „Selge see, et parem meeskond pääses edasi, aga arvan, et suutnuksime enamat, kui kodus polnuks tulemus nii kurb. Mängupildi poolest ei olnudki nii hull. Lihtsalt 3:0 on natuke suur edu, mida pisut tugevamale vastasele anda.“

Eilsele korduskohtumisele läks Kalju kindla plaaniga saavutada positiivne resultaat. „Läksime julgelt mängima, kaotada polnud midagi,“ ütles Terehhov tagantjärele. „Ma ei räägi edasipääsust, aga tahtsime mängu võita. Mis tulemusega, see sõltus mängu kulust. Viik oli miinimumeesmärk.“