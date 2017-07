Kuigi Belgias toimuval MMi kvalifikatsiooniturniiri kolmandas eelringis mängivad ka eestlased, siis kodus leiba teenivate pallurite hulk on minimaalne. Küll aga suurendab seda arvu slovakk Tomaš Halanda, kes oma rahvusesindusega Kortrijki samuti MM-pileti järele tuli. Tuleval hooajal kaitseb ta Saaremaa värve.

„Olen rohkem lööja kui vastuvõtja,“ tutvustas 25aastane nurgaründaja end Õhtulehele. „Hüppan kõrgele ja löön head servi.“ Plahvatuslikkus ja tugev löögijõud ongi kaks märksõna, millega Halanda silma paistab. Eile peetud mängus Valgevene vastu oli ta üks võtmemängijatest, kes vahetusest sekkudes Slovakkia turniiril esimese võiduni aitas.

Pole aga imestada, et esimesed kaks mängu kaotati. „Meil on koguni seitse põhimängijat puudu,“ tunnistas 195 sentimeetrine Halanda. „Nad puhkavad, et EMiks [algab 24. augustil - J.J] parimas hoos olla.“ Ta lisab, et pole päris kindel, kui kindel tema positsioon koondises puuduvate mängijate liitumisel on.

Täna õhtul lähevad slovakid vastamisi meie meestega. „Midagi lihtsat siit küll tulemas pole,“ tõdes Halanda enne kohtumist. „Eestlastel on väga hea meeskond ja meil ei jää muud üle kui võidelda. Nad on võimelised ka kogu turniiri ära võitma.“