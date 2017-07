5. augustil algab Londonis kergejõustiku MM, mille üheks suuremaks staariks on Usain Bolt. Maailma kiireima mehe vormi kohal on enne MMi tiirelnud aga murepilved, sest näiteks 100 meetri jooksus polnud tänavu alistanud kümne sekundi piiri. Täna sai see mure aga murtud.

Monacos peetud kergejõustiku Teemantliiga etapil läks Bolt huvitaval kombel starti ühe autsaiderina. Tänavu oma parimal jooksul 10,03 kirja saanud jamaikalasest oli tänavu startijatest aeglasemini sprintinud vaid hiinlane Su Bingtian (10,09).

Lõpuks võitis jooksu siiski just Bolt, kes sai kirja 9,95. Talle järgnesid ameeriklane Isiah Young (9,98) ja Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit Akani Simbene (10,02).

Võistlusõhtu vaat et vägevaima etteaste tegi 800 meetri jooksja Caster Semenya. Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit naine sai kirja 1.55,27, mis tähistab nii tema kui ka Lõuna-Aafrika Vabariigi isiklikku rekordit. Samuti püstitas see tulemus ka Teemantliiga rekordi ja maailma hooaja tippmargi.