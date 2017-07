Ei, see pole kirjaviga. Korfpalli juured ulatuvad 1902. aastasse, mil Amsterdami kooliõpetaja Nico Broekhuysen Rootsit külastas ning seal ringbolli-nimelise spordialaga tutvus. Tagasi madalmaades, tegi ta mängule paar muudatust ning uus ala oligi sündinud!

Neljapäeval said Poolas Wroclawis avapaugu järjekorras juba 10. Maailmamängud (World Games). Õhtuleht pani kokku põgusa valimi suurimal mitteolümpiaalade võistlusel kavas olevatest kummalisematest spordialadest.

Põhimõttelist on tegemist on korv- ja netpalli seguga. Ühes võistkonnas on korraga platsil 8 pallurit (neli meest ja neli naist!) ning ülesandeks on .. pall korvi visata.

Korfpalli valitseja on Holland, kes on kümnest maailmameistritiitlist võitnud üheksa - korra tuli meistriks Belgia. Kaks madalmaad on omavahel kohtunud kõikides MMide ning maailmamängude finaalides..

Aga vaata ise oma silmaga järgi, kuidas kentsakat ala mängitakse.

Rusikapall

Arvatavasti Lõuna-Euroopast pärit rusikapalli (fistball) on esmakordselt mainitud juba aastal 240! Ajaloolisest mängust on 1786. aastal oma reisipäevikutes kirjutanud ka suurkirjanik Johann Wolfgang von Goethe. Mäng sai 1870ndatel populaarseks just Saksamaal ning hiljem ka naaberriikides.

Võrkpalli meenutavas sportmängus on korraga platsil viis mängijat ja eesmärgiks on pall vastaste poolele maha saada.

Meeste arvestuses on maailmameistriteks ning maailmamängude tšempioniteks tulnud seni kolm riiki - Saksamaa, Austria ning Brasiilia. Järjekorras 15. rusikapalli MM toimub kahe aasta pärast Šveitsis.

Kae imevärki!

Süstapolo

Kui oled tüdinenenud niisama jõel liuglemisest, tasub pall kaasa võtta ning naaberpaatkonnaga üks tuline süstapolomatš maha pidada! Milline see välja näeb? Esmapilgul meenub veepall. Ainult, et ujumise asemel tuleb edasi liikuda süsta abil.

1970. aastal Londonis demonstreeritud sportmängu siht on lihtne - pall tuleb saada väravasse, mis ripub 2 meetri kõrgusel veepinnast. Mõlemast võistkonnast on korraga veel viis sportlast.

Võrreldes eelpool mainitud kahe alaga paistab süstapolo kandepind laiem olevat. Maailmameistrivõistlusi on seni peetud neljal korral ning meesteklassis on võitja alati erinev olnud - Holland, Prantsusmaa, Saksamaa ning Itaalia. Maailmamängudel on neist neljast võidurõõm tundmata vaid saapamaa süstapolo tiimil.

Naudi isesorti spordiala!

Tänavustest maailmamängudest võtab osa üle 3000 sportlase 111 riigist, võisteldakse 31 spordialal. Maailmamängud toimuvad Rahvusvahelise Olümpiakomitee egiidi all ning sarnaselt olümpiamängudele iga nelja aasta tagant.