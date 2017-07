Eesti meistrivõistlustel läks naiste odaviskes Liina Laasma täna MM normi (61.40) ründama, kuid paraku pidi õlaprobleemiga võidelnud odaviskaja leppima 56.08ga.

Eesti odaviskemeistriks kroonitud Liina Laasma oli pärast etteastet vastakate tunnete küüsis. "Mul on juba pikka aega õlaprobleemid," rääkis ta. "Kevadel sain ühe võistluse normaalselt ära teha (tulemus 61.32 - toim), aga seejärel pole korralikult treenida saanud. Täna viskasin üle pika aja oda. Õlas on põletik, mulle on tehtud neli põletikuvastast süsti. Praegu õlg ei valutanud, aga tehniliselt olid katsed viletsad. Treener ütles, et jään hoojooksu lõpus seisma."

Laasma oda lendas täna 56.08 meetrit, hõbeda võitis Mirell Luik (54.04) ja pronksi Gerli Israel (52.78).