On selge, et Reali esimene valik on AS Monaco 18aastane vutikomeet Kylian Mbappe, kuid praegu näib kõik viitavat sellele, et eelmisel hooajal vutisõpru vaimustanud prantslane jääb Monacosse. Seega, kelle suunas võiks Zidane vaadata?

1. Madridi Real otsib ründajat. Pärast Alvaro Morata üleminekut Londoni Chelseasse ütles Reali peatreener Zinedine Zidane, et Madridi kuninglikul klubil on vaja ründeosakonda täiendust.

Küll on naised saunas rääkinud, et Dortmundi Borussia ründaja Pierre-Emerick Aubameyangi ukse taha on kogunenud mitmed kosilased. Ehkki nende väidete kohaselt Real huviliste hulka ei kuulu, on ju Aubameyang ise öelnud, et kui ta kunagi Dortmundist lahkub, liitub ta just Realiga või Barcelonaga.

Viimane aga uut kesktormajat ei otsi, mistõttu võiks Aubameyangi paari panna just Realiga. Et aga ühtegi tõsist kuulujuttu selle ülemineku kohta sel suvel veel tulnud pole, on võimatu öelda, et Real just teda jahib. Kes teab, äkki tahab Zidane hoopiski mõnda noort tulevikulootust.

2. Londoni Chelsea hangib 20aastase brasiillase. Nimelt sahistatakse, et Inglismaa valitsev jalgpallimeister soetab Brasiilia klubist Fluminense Richarlisoni.

Sambamaa talenti on varem seostatud ka Manchester Unitedi, AC Milani, Sampdoria ja Milano Interiga, kuid näib, et just Chelsea saab noore ründaja veidi enam kui 13 miljoni euro eest endale.

Õhtulehe hinnang: Siin pole midagi heietada - Richarlisonist saab Chelsea pallur, kuid usutavasti ei teeni ta kohe kohta klubi esindusvõistkonnas. Hoopis tõenäolisem on, et Richarlison laenatakse mänguaja saamiseks mõnele teisele tiimile.

3. Londoni Arsenal soetab Lissaboni Sportingu keskväljamehe William Carvalho. 25aastane Angolas sündinud portugallane on väidetavalt öelnud, et ta soovib Arsenaliga väga liituda.

Portugali meedia andmetel oli Carvalho juba mullu lähedal Arsenali siirdumisele, kuid tehing ei läinud läbi ning ta jäi Sportingusse. Carvalho hankimiseks tuleb Arsenalil lauale käia 30 miljonit eurot.

Õhtulehe hinnang: Portugallane oleks Kahurimeestele - nii fännid Londoni klubi kutsuvad - hea täiendus. Füüsiliselt väga tugev kaitsev poolkaitsja lisaks Arsenali meeskonda nii kvaliteeti kui ka sügavust.