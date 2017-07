Euroopa Sulgpalliliit teatas täna, et annab 2018. a sulgpalli juunioride Euroopa meistrivõistluste korraldusõiguse Eesti Sulgpalliliidule. Eesti sulgpalli jaoks on tegemist väga olulise otsusega, sest esmakordselt ajaloos toimub sulgpalli tiitlivõistlus Eestis. 7-16. septembrini 2018 Kalevi spordihallis peetaval EM-l selguvad nii Euroopa parim juunioride võistkond kui individuaalsed Euroopa meistrid. “Juunioride EM on Euroopa sulgpalli jaoks väga oluline sündmus. See on võistlus, kus saavad kokku Euroopa parimad noored talendid ning kus on sündinud mitmed tähed, kes teinud suuri tegusid hiljem olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel. Euroopa Sulgpalliliidu juhatuses oleme kindlad, et Eesti Sulgpalliliidul, kes on edukalt korraldanud mitmeid aastaid Euroopa karikaetappe, on head kogemused sellise suure võistluse korraldamiseks ning oleme põnevil, mida Tallinn järgmisel aastal Euroopa sulgpallile pakub,” sõnas Euroopa Sulgpalliliidu esindaja Jimmy Andersen.

Eesti Sulgpalliliidu presidendi Karol Kovaneni sõnul on tegemist suurepärase uudisega: “On suur rõõm võõrustada olümpiaala juunioride tiitlivõistlust Eestis. Tipptasemel sulgpall on äärmiselt atraktiivne ja kaasakiskuv ning soovime Euroopa parimate noorte sulgpallurite toomisega Eestisse inspireerida ka meie noori ja spordipublikut. Eesti Sulgpalliidu jaoks on suurvõistluse korraldamine põnev väljakutse, usume, et see muudab sulgpalli traditsiooni Eestis veelgi tugevamaks”.

Juunioride EM-le Tallinnas 2018.a septembris on oodata ligi 300 noort sportlast umbes 30 riigist.