Äsja Oberhofi laagrist naasnud kahevõistleja Kristjan Ilves jagas oma blogis ärevat vahejuhtumit, mis juhtus sealsel hüppemäel.

"Sellega, et hüppasin esimest korda Oberhofi mägedelt, juhtus ka üks päris äge seik. Nimelt läksin tegema laagri esimest hüpet suurele HS 140 mäele ja võtsin teadmatusest natuke palju hoogu, lisaks sellele oli tekkinud mäel ka vastutuul," kirjeldas Ilves.

"Igatahes, nii kui ma äratõuke tegin, sain aru, et ma olen liiga kõrgel õhus ja ainuke mõte oli see, et kui ma tahan ühes tükis alla jõuda, siis tuleb tavapärasest ette liikumisest hoopis tõmmata ennast võimalikult tagasi ja pidurdada hoogu. Kõige hullem oli see, et tuul surus nii palju vastu ja tekkis juba selline tunne, et ei saagi enam õhust alla."

Kristjan Ilves. (MICHAEL DALDER)

Ta jätkas: "Lõpuks, kui suusad maad puudutasid, oli tunne nagu oleks kuskilt kolmandalt korruselt alla hüpanud. Vaatamata sellele oli see ääretult vinge kogemus ja pärast hüpet oli jalas veel mitu minutit kerge värin sees. Ma arvan, et sellised hüpped teevadki sellest alast selle, miks see nii väga mulle meeldib."