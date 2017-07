Sel nädalal toimuva Merko Estonian Open turniiri peakorraldaja ning tenniseliidu projektijuht Riho Kallus tõdeb, et ühe suure WTA-võistluse korraldamise üle on ta väga pikalt mõelnud.

Eesti tennisel on head ajad, Anett Kontaveit on maailma tippu murdnud ning paneb pea igal nädalal tuhandeid eestlasi endale pöialt hoidma.

„See plaan on kogu aeg kuskil kuklas,“ ütles ta pärast turniiri avapäeva lõppu Õhtulehega vesteldes. „Kontaveidi tõusulainel tennis õitseb. Kui Kaia ja Anett kodus mängiks, tooks nad maja täis. Aga kindlasti peaks sellise turniiri korraldamine olema pikaajalisem plaan. Suurte turniiridega ei ole nii, et kui kohalikke mängijad ei ole, jääb võistlus ära. Me oleme seda arutanud nii tenniseliidu juhatuse kui ka potentsiaalsete sponsoritega, aga peavad olema kauakestvad kokkulepped – summad on suured ja risk on ka väga suur.“