Jalgrattur Rein Taaramäe stardib kolm nädalat väldanud võistluspausi järel laupäeval Hispaanias toimuval San Sebastiani ühepäevasõidul.

Lisaks Taaramäele paneb Katjuša-Alpecin välja Jenthe Biermansi, Robert Kišerlovski, Vjatšeslav Kuznetsovi, Maurits Lammertinki, Marco Mathise, Tiago Machado ja Angel Vicioso, vahendab spordipartner.ee.

Sõidu pikkuseks on 231 km, mis on viimase nelja aasta pikim, kuid trass on üldjoontes sama mis eelnevatel kordadel. Ratturitel tuleb võtta kaheksa arvestatavat mäge.

Taaramäe teatas hiljuti, et ei jätka Katjuša-Alpecinis.