Täna saabusid Tallinnasse pühapäeval Saksamaal Leipzigis toimunud MMilt kulla võitnud Eesti epeenaiskond (Irina Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk). Eestlannad kindlustasid ajaloo esimese naiskondliku MM-tiitli 45:33 võiduga Hiina üle.

Naiskonna peatreener Kaido Kaaberma, kes 1991. aastal tulnud Nõukogude Liidu koosseisus ka meeskondlikult MM-kullale, sõnas, et treenerina raja ääres olla on tüki keerulisem, kui ise finaalkohtumises osaleda. "Närvipinget on treenerina kindlasti rohkem. Sportlasena oled seal asja sees ja keskendud torkamisele, aga kui oled treener, siis pead mõtlema, et kuidas mingis kindlas situatsioonis käituda," sõnas mees.

Oma hoolealuseid kiidab Kaaberma väga. Kuldsete vehklemispiigade parimaks omaduseks on peatreeneri sõnul just koostöövõime. "Kuigi vehklemine on väga individuaalne spordiala, siis meie tüdrukud oskavad tiimi koos hoida. Nad sobitavad kõik need iseloomud kokku, sest võitlevad ühise eesmärgi nimel."

Naiskonnas kedagi eraldi välja tuua on keeruline, sest peatreeneri jaoks on kõvad juurikad nad kõik. "Meil siin on kõik emalõvid, kangekaelsed, ent meeletu töötahtega," lausus Kaaberma.

Oma hoolealuste üle on ise 2001. aastal Eestiga meeskondliku MM-hõbe kaela saanud Kaaberma loomulikult õnnelik. "See on Eesti spordi kõige suurem kordaminek, sest minu teada on tegemist esimese võistkondliku MM-kullaga olümpiaalal," teatas mees rõõmsameelselt.