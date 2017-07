Eesti U18 noormeeste koondis alustas kodust EMi B-divisjoni turniiri Kalevi spordihallis 94:55 (44:31) võiduga Šveitsi üle. Õhtuleht võtab kohtumise 7 võtmeküsimuse abil tükkideks.

1. Mis otsustas mängu saatuse?

Agressiivsus! Mänguelement, mis on meie poistele varasemaltki edu tõi, lõikas tänagi. Suutsime šveitslasi kaitses nii kõvasti suruda, et positsioonirünnakust nad sisuliselt lihtsaid viskeid ei saanud. Põhiliselt teenis vastane punkte (pool)kiirrünnakutest, mis oli tihti tingitud eestlaste oma rumalustusest.