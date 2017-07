Paasoja lisas, et piiri tagant oli ka muid huvilisi, kuid lepingut keegi talle lauale ei pannud. "See oli kõige konkreetsem ja ka piisavalt hea, mis mind rahuldas."

Täna tuli avalikuks uudis, et korvpallikoondise tagamängija Martin Paasoja (24) alustab uut hooaega Rumeenia kõrgliigas SCM Craiova meeskonnas.

Varem on samas klubis mänginud Sten Sokk ja Reinar Hallik. Viimase tutvuste abil sai tehing Paasoja sõnutsi alguse. Niisamuti on Hallik nooremale kolleegile sealseid olusid tutvustanud. "Oleme sellest palju rääkinud," tunnistas Hiiumaalt päris korvpallur.

"Tal on kogemus olemas ja ta on saanud igakülgselt aidata. Selle võrra on mul kergem minna, enam-vähem kujutan ette, mis mind seal ootab. Täitsa tundmatusse ei hüppa."

Praegu koondise juures viibiv Paasoja ei osanud täna täpset kuupäeva öelda, millal teda Rumeeniasse oodatakse. Samuti pole ta veel isiklikult peatreener Rami Hadariga vestelnud, küll aga meeskonna mänedžeriga.

"Tema näeb ikkagi mul põhirolli. Sain aru, et pingi peale mängijat ei võeta. Pean minema valmidusega olla põhimees," teadis Paasoja öelda.

Sealsest liigatasemest teab ta nii palju kui Hallik ja agent Marten Lombiots rääkisid: "Ühtlane liiga, kus on palju välismängijaid. Kindlat liidermeeskonda pole, Balkani sugemetega korvpall, ega rohkem ei oskagi praegu öelda."

Rumeeniat on ta varem väisanud vaid korra - möödunud suvel Eesti koondisega. "See oli nii lühikest aega, sõitsime hotelli ja mängupaiga vahet, väga palju näha ei saanud. Elatustasemelt vist kehvem kui Eesti, aga kuna Rumeenia on ikkagi Euroopa Liidus, siis midagi väga hullu kindlasti ei ole."