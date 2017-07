Meie esiekipaaži Ott Tänak - Martin Järveoja šansid Soome rallil esikoha eest heidelda said otsustava tagasilöögi juba 4. kiiruskatsel, kui rohu sees peesitanud kivi lõhkus meeste Ford Fiesta rehvi. Päeva lõpetasid eestlased 10. kohal, sest möödusid 12. katsel Dani Sordost.

Tänak lausus päeva teise poole kokkuvõtteks: "Huvitav. Alguses sadas päris mõistlikus koguses vihma, see tegi vähe põnevamaks. Pärast kuivas, nii et olud muutusid päris palju. Aga ei midagi põnevat."

Üheksandal kohal asuv Kris Meeke edestab meite mehi 42,6 sekundiga. Mis eesmärgi Tänak endale homseks seab? "Eks näis, homme on uus päev, vaatame, mis meie tempo on võrreldes teistega. Eks siis ole näha, mis on võimalik."