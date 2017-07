Soome MM-rallil triumfeeris kodupubliku rõõmuks 26aastane Esapekka Lappi (Toyota), kelle jaoks oli tegu karjääri esimese WRC-klassi rallivõiduga. Tema senine parim tulemus oli Sardiinia ralli neljas koht.

Amazing. What a rally. I have to say a bit thanks to team, they built such a fast car in a short time. Big respect to them. 🍾🎉🇫🇮 pic.twitter.com/HRTjXm8LTP