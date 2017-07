Soomes neljandat korda MM-sarjas WRC masinaga startinud ning ralli võitnud Esapekka Lappi sõnul oli tema nädalavahetus üdini fantastiline.

"Mul on väga raske oma tundeid sõnadesse panna. Pingelangus on väga suur, see võit on midagi erilist ning ma poleks kunagi osanud uskuda, et võime juba tänavu MM-ralli võita. Mõtlesin, et poodiumile jõudmine oleks maksimum, mida saavutada võime," sõnas Lappi.

26aastane soomlane vedas laupäeval vägikaigast kaasmaalase ja meeskonnakaaslase Jari-Matti Latvalaga. Päeva liidrina alustanud Lappi kaotas esikoha Latvalale, kuid viimane pidi eile õhtul elektriprobleemide tõttu katkestama.

Tänase võistluspäeva alguses edestas Lappi lähimat jälitajat Teemu Sunineni 49,1 sekundiga, ent ralli eelviimasel katsel tekitas Lappi endale ebavajalikku paanikat. "Tegin veljele viga. Tahtsin end ära tappa, sest ma ei saanud katse ajal aru, mis viga on. Tundsin, et midagi on katki," selgitas soomlane. Ent rehvivahetusest piisas, et võit koju tuua.