Kolmapäeval algab korvpalli MMi Euroopa tsooni eelvalikturniir, mis tähendab mõnelegi riigile käesoleva sajandi kõige karmimat saatust. Sest kui sa ei pääse Vanas Maailmas 32 parema hulka, pole sind selle spordiala mõttes olemas.

Kosovo on sel suvel pidanud viis kontrollmängu: Austriaga 49:74, Slovakkiaga 69:60 ja 73:75 ning Albaaniaga 71:63 ja 90:72. MM-sarja C-grupi esimeses mängus kohtuvadki Kosovo ja Makedoonia homme Prištinas omavahel.

Nagu teame, peavad eelkvalifikatsioonis mängima kõik need riigid, kes ei pääsenud tänavuste Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Nõnda alustab heitlust ka Eesti. Osalejaid on 13, kohti marjamaal ehk MMi „õiges“ kvalifikatsioonis kokku 8. Meeskonnad on jagatud nelja alagruppi ja edasi saab iga grupi kaks paremat. Eesti vastased on teatavasti Makedoonia ja Kosovo.

Euroopa kaardil palju valgeid laike