Maailma esisajale lähenev tennisist Casper Ruud (ATP 109.) tunnistas, et mõnikord saadavad pahased spordisõbrad saadavad talle pärast kaotusi vihapurskeid sisaldavaid sõnumeid.

18aastane norralane tõusis mulluse hooaja lõpuks maailma edetabelis 225. positsioonile, kuid on tänavu edetabelikohta veelgi parandanud. See tähendab ühtlasi ka seda, et tema peale panustatakse rohkem raha kui eales varem.

"Kui kaotan mänge, kus olen paberil tugevam, saan päris palju vihaseid sõnumeid," räägib Ruud. "On ohtralt inimesi, kellel on liiga palju aega. Üritan neist mitte eriti välja teha."