Terve oma elu Manchesteri punast vutikantsi ihu ja hingega toetanud ning 963 korral ka esindanud Ryan Giggs sõnas intervjuus Sky Sportsile, et tuleval hooajal on Inglismaa meistritiitli suurimaks favoriidiks hoopis linna sinine meeskond ehk Manchester City.

City, kes on viimasel kuue aasta jooksul suisa viiel korral suutnud lõpetada liiga Unitedist eespool, on uelslase sõnul teinud suvisel üleminekuhooajal parimad täiendused, mistõttu eelistab legendaarne vasakäär just neid. "Juba eelmise hooaja lõpus muutus nende edurivi väga hirmuäratavaks: Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Kevin DeBruyne, David Silva ja Raheem Sterling. Leian, et tuleval hooajal on favoriidiks just nemad," sõnas mees intervjuus.

Manchesteri sinise satsi ründepotentsiaalis ei saa sellise loetelu juures tõepoolest väga kahelda ja City edu või ebaedu tagamaad peituvad Giggsi sõnul samamoodi rohkem meeskonna kaitseliinis.