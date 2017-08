Oletame, et maailm läheks hulluks ja Eesti saaks suveolümpiamängude korraldusõiguse… aga suur spordipidu toimuks alles 2028. aastal. Kõik oleks tore, sest riigil ja elanikel oleks aega mängudeks areenid valmis saada ja korraldus laitmatuks viimistleda. Aga mida mõtleksid sportlased, kes on selleks ajaks juba nii vanad, et karjäär on ilmselt läbi ja unistus kodukamaral olümpiakuld võita jääb täitumata?

Just nii läks ameeriklastega, sest 2024. aasta mänge sihtinud Los Angeles tegi Pariisiga kompromissi: kõigepealt võisteldakse Prantsusmaal, neli aastat hiljem USA metropolis.

Jutt on nii kaugest tulevikust, et suurem osa Eesti praeguseid tippe enam konkurentsis pole. Gerd Kanter valmistub 50 aasta juubelipidustusteks, Heiki Nabi on 43, Ksenija Balta 41, Mart Seim 37, Rasmus Mägi, Julia Beljajeva ja Epp Mäe 36. Isegi kergejõustiku supertalent Johannes Ermil täitub 30. aastaring. Sama lugu on ka ameeriklastega. Vahe on ainult selles, et neil tuleb igal aastal sadu medalikandidaate juurde.