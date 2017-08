Vanameister on vanameister! Vigastused on Kanteri tänavusele hooajale korraliku jälje jätnud, kuid Gerdil on midagi, mida konkurentidel pole – tohutud kogemused. Vaid ungarlane Zoltan Kövago on MMil osalevatest kettaheitjatest eestlasest vanem, kuid Kanteri 11 tiitlivõistluste medali vastu hõimuvend ei saa.

Kevadel näitas Kanter 65.87ga, et sünniaasta ei tähenda tema jaoks muud, kuid vaid neljakohalist numbrit passis või ID-kaardil. Nüüd on olümpiavõitja rinnalihase- ja seljavigastuse edukalt minevikku jätnud ja peaks olema võimeline kvalifikatsiooninormi (64.50) ründama. Kui Kanteri kaliibriga mees juba lõppvõistlusele saabub, siis kardavad teda kõik konkurendid!

Õhtuleht hindab Kanteri soorituse õnnestunuks, kui mees pääseb kuue hulka.

Gerd Kanter. (FRANCK FIFE)

Meeste kettaheite kvalifikatsioon: 4. august kell 21.20 (grupp A) ja kell 22.45 (grupp B)

Lõppvõistlus: 5. august kell 21.25

Martin Kupper (28), kettaheide

Rio olümpiamängude neljas mees pääses MMile alles viimasel minutil. Ületreeningu tõttu tekkinud haiguste kiuste peaks Kupper just nüüd olema selle aasta parimas vormis ning kui vägilane vähegi tehnika paika saab, peaks 12 hulka pääsemine igati reaalne olema.

Samas tuleb jääda realistiks – stardinimekirja vaadates on Kupper oma hooaja tippmargi ehk 62.86ga alles 32. mees… Kehvem on vaid iraaklane Mustafa Kazem Dagher (60.89).

Õhtuleht hindab Kupperi esituse õnnestunuks, kui mees pääseb 12 hulka.

Martin Kupper. (Morry Gash)

Grit Šadeiko (28), seitsmevõistlus

Tänavu Eesti rekordi 6280 punktini viinud Šadeiko tulemus on küll igati ilus, kuid Londonis osalevate seitsmevõistlejate hulgas annab see tänavu alles 20. tulemuse. Kümme naist on teinud üle 6400 punkti, rääkimata Nafissatou Thiamist, kelle tippmark 7013 punkti.

Šadeiko teab isegi, et ideaalset võistlust pole tal oma karjääris veel õnnestunud kokku panna. Imeline oleks seda teha just Londonis.

Õhtuleht hindab Šadeiko soorituse õnnestunuks, kui kogub üle 6250 punkti.

Grit Šadeiko. (ADRIAN DENNIS)

Naiste seitsmevõistlus: 5. august – kell 12.05 100 m tj, 13.30 kõrgushüpe, 21.00 kuulitõuge, 23.00 200 m; 6. august – kell 12.00 kaugushüpe, 13.45 odavise, 22.40 800 m

Anna Maria Orel (20), vasaraheide

Siinkohal on selgelt tegemist Eesti kergejõustiku tulevikuga ning keegi ei oota Orelilt täiskasvanute tiitlivõistluse debüüdil mingeid imesid. Ta on võistluse ainus naine, kelle isiklik rekord (68.71) jääb alla 70 meetri, ka Oreli hooaja tippmark (67.39) on võistlejate hulgas viimane.

Õhtuleht hindab Oreli soorituse õnnestunuks, kui ta väldib viimast kohta ja suudab heita vähemalt isikliku rekordi lähedase tulemuse.

Anna Maria Orel. (Stanislav Moshkov)

Naiste vasaraheite kvalifikatsioon: 5. august kell 12.35 (grupp A) ja 14.05 (grupp B)

Lõppvõistlus: 7. august kell 21.00

Roman Fosti (34) ja Tiidrek Nurme (31), maraton

Müts maha, et kaks Eesti meest üldse maailma parimatega võistlema pääsesid. Maratonis on konkurents niivõrd suur, et ainuüksi osalemise eest võiks MMi õnnestunuks pidada. Isiklikud rekordid on meestel täpselt samasse auku (Fostil 2:17.54, Nurmel (2:17.59).

Õhtuleht hindab meeste esituse veel rohkem õnnestunuks, kui 107 konkurendist vähemalt pooled selja taha jääks.

Tiidrek Nurme (vasakul) ja Roman Fosti. (Alar Truu)

Meeste maraton: 6. august kell 12.55

Rasmus Mägi (25), 400 m tõkkejooks

Rio olümpiamängude finaalis osalenud Mägi on tänavu olnud stabiilne ja hea. Väike vigastus segas teda enne Eesti meistrivõistlusi, kuid pigem näitas ilma tõketeta staadioniringi läbimine ja kindel meistritiitel, et vorm on korralik. Teemantliigas hoiab ta teist kohta ning enesekindlusega ei tohiks MMi eel probleeme olla.

Küll aga annab tema hooaja tippmark (48,94) Londonis osalevate meeste hulgas alles 18. koha. Eestlasi jääb saatma aga teadmine, et Mägi on suurvõistluste mees ning püstitab rahvusrekordeid (48,40) just kõige tähtsamatel hetkedel.

Õhtuleht hindab Mägi esituse õnnestunuks, kui ta jookseb MMi finaalis.

Rasmus Mägi. (Mark Schiefelbein)

Meeste 400 m tõkkejooksu esimene ring: 6. august kell 13.05

Poolfinaal: 7. august kell 22.15

Finaal: 9. august kell 23.30

Jaak-Heinrich Jagor (27), 400 m tõkkejooks

Eesti meistrivõistlustel joostud 49,38 ei pakkunud Jagorile täit rahulolu – mehel ei õnnestunud ennast täiesti pildituks pingutada! Jooksu järel vihjas ta, et kui endast veel rohkem rajale jätta, siis astuks ta Rasmus Mägi kandadele. Kas MM on piisav motivaator, et elu parim etteaste teha?

Õhtuleht hindab Jagori esituse õnnestunuks, kui mees jõuab MMil poolfinaali.

Jaak-Heinrich Jagor. (Alar Truu)

Ksenija Balta (30), kaugushüpe

Viimati võistles Balta talvel Belgradis, kui sai sise-EMil 6.79ga viienda koha. See jäigi tema sisehooaja ainsaks kaugushüppevõistluseks. Nüüd läheb Balta vastu välihooaja esimesele võistlusele.

Põlvevigastus on täielikult taandunud, lisaks on Balta meediale kinnitanud, et ei näe ka väheses võistlemises probleemi. Küsimärke on palju, kuid tegelikult teame, et 2009. aasta sisemaailmameister on võimeline hüppama väga kaugele. Belgradi tulemus annab Baltale MMil osalevate naiste hooaja edetabelis 13. koha.

Õhtuleht hindab Balta võistluse õnnestunuks, kui naine jõuab MMil esikümnesse.

Ksenija Balta. (ANDREJ ISAKOVIC)

Naiste kaugushüppe kvalifikatsioon: 9. august kell 21.10

Lõppvõistlus: 11. august kell 21.10

Magnus Kirt (27), odavise

86.06 on sedasorti hooaja tippmark, mis näitab Kirdi väga kõrget taset. Veelgi tähtsam on aga mehe tänavu saavutatud stabiilsus, kuid 12 MMil osalevat meest on oda siiski Kirdisti paremini lendama saanud. Lootus püsib, et eelmised ebaõnnestunud tiitlivõistlused on Kirdile piisavalt paksu naha kasvatanud, et kvalifikatsioonis oma tänavune tavaline 81+ odakaar ära teha ja lõppvõistlusele sammuda.

Õhtuleht hindab Kirdi võistluse õnnestunuks, kui murrab MMil kaheksa hulka.

Magnus Kirt. (KAI PFAFFENBACH)

Meeste odaviske kvalifikatsioon: 10. august kell 21.05 (grupp A) või 22.35 (grupp B)

Lõppvõistlus: 12. august kell 22.15

Tanel Laanmäe (27), odavise

Laanmäe isiklik tippmark 85.04 avaldab muljet, kuid hooaja tippmark 82.58 mitte. Ka tema saabus värskelt laatsaretist ja kogub MMi eel vormi. Laanmäe on võimas kuju, kes senise karjääri jooksul pole saavutanud vajalikku stabiilsust.

Õhtuleht hindab Laanmäe etteaste õnnestunuks, kui jõuab MMil 12 hulka.

Tanel Laanmäe. (PHIL NOBLE)

Meeste odaviske kvalifikatsioon: 10. august kell 21.05 (grupp A) või 22.35 (grupp B)

Lõppvõistlus: 12. august kell 22.15

Maicel Uibo (24), kümnevõistlus

Rio olümpiamängudel ja Belgradi sise-EMil kogetud ebaõnnestumised ei luba MMi eel pilvedesse tõusta, kuid tegelikult on Uibo kindlasti võimeline vähemalt isikliku rekordi (8356) lähedaseks tulemuseks. Loodetavasti pole meest pikalt jälitanud vigastus tema vaimu murdnud. 8300 punkti piiri on ületanud tänavu kümme MMil osalevat meest.

Õhtuleht hindab Uibo võistluse õnnestunuks, kui ta jõuab MMil 12. hulka.

Karl Robert Saluri (23), kümnevõistlus

Vigastuste kiuste kulgenud hooaeg on näidanud, et Saluri on väga südi mees ning läheb MMil kindlasti hooaja tippmarki (7948) püüdma. Raske öelda, kas praeguse vormi pealt oleks reaalne ka isiklik rekord, mis alates eelmisest aastast on 8108 punkti.

Õhtuleht hindab Saluri esituse õnnestunuks, kui mees kogub 8000 punkti.

Maicel Uibo (taga) ja Karl Robert Saluri. (LUCY NICHOLSON)

Janek Õiglane (23), kümnevõistlus

Tänavu korraliku arenguhüppe teinud Õiglane kogus kuu aja eest Kadriorus 8170 punkti. Uue hingamise ja tõeliselt positiivse suhtumisega Õiglane läheb kindlasti jahtima veelgi priskemat kala, kuid MMi debüüdil on raske rekordit oodata.

Õhtuleht hindab Õiglase võistluse õnnestunuks, kui mees kogub 8100 punkti.