Jalgpallikoondise kaptenil Ragnar Klavanil oli täna hea päev, sest ta andis Liverpooli 3:1 võidumängus Hispaania tippsatsi Athletic Bilbao üle väravasöödu ning hoidis taga nulli.

Jah, Bilbao sahistas, kuid seda avapoolajal. Klavan tuli Dublinis platsile teiseks kolmveerandtunniks, mis algas seisult 1:1. 59. minutil tegi nooruke Ben Woodburn seisuks 2:1 ning 79. minutil lõi 19aastane Dominic Solanke peaga võrku Klavani vasaku jala tsenderduse.

