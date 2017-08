Kaks aastat tagasi ütles BBC kommentaator, omaaegne tippkeskmaajooksja Steve Cram Pekingi MMi kommenteerides, et Bolt päästis Gatlinit alistades spordi. Eile tundus Daily Maili suleseppadele, et kaotati midagi enamat, mitte ainult Bolti kuld.

"Mida tunneb IAAFi president, lord Sebastian Coe?" küsis Daily Mail. "Ta oli mõni päev tagasi öelnud, et tema spordiala põletavaim probleem pole doping. Tõsiselt? 35-aastane kahel korral vahele jäänud mees, kes on vanuse lisandudes muutunud üha kiiremaks, ajas just lörri ühe kõigi aegade suurema kergejõustiklase lahkumisetenduse. Kui on miski veel suurem probleem, tahaks sellest kuulda.