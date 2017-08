Eelkõige peab loots silmas eilset kohtumist brittidega. "Inglastel on väga tugev võistkond. Kui ei suuda enda maksimumi välja mängida ja kõikidel mängijatel ei õnnestu ka kõik asjad, siis on sel tasemel ikkagi raske suures mängus olla," arutles ta.

"Eks ta sellise lohutusauhinna maitsega on tõesti," tõdes Rego vahetult pärast pronksimängu. "Me ei suutnud turniiril enda maksimumi realiseerida."

"Ütlen ausalt, arvasin, et see saab raskem olema [mängijate motiveerimine]. Aga need ei ole sellised poisid, kes lihtsalt alla annavad ja püssi põõsasse viskavad," jätkas ta. "Seda enam, et mängid oma sõprade, tuttavate ja sugulaste ees. Väga tublid, et suutsid end kokku võtta."