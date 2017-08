Hispaania väljaande Don Baloni väitel on Roberto tulevik Kataloonia gigandis pärast uue peatreeneri Ernesto Valverde tulekut sattunud kahtluse alla. Hispaanlase lepingus on mõistagi olemas ka väljaostuklausel, mille suurus on 40 miljonit eurot.

1. Monaco, Manchester United ja Londoni Chelsea huvituvad FC Barcelona mitmekülgsest pallurist. Kõnealuseks mängijaks on 25aastane Sergi Roberto, kes on võimeline mängima nii keskpoolkaitsjana, kaitsva poolkaitsjana, ääremängija kui ka -kaitsjana.

Õhtulehe hinnang : Pärast Neymari müüki on Barcelona rahakukkur mitmesaja miljoni võrra raskem, tänu millele võib oodata, et klubi teeb enne üleminekuakna sulgumist nii mõnegi ostu, mis võiks ehk Roberto koha satsis kahtluse alla seada.

Samas on Hispaania koondise eest kolm kohtumist kirja saanud Roberto sedavõrd mitmekülgne, et kindlasti oleks ta Barcelonale kasulik mängija. Seega usume, et Roberto jääb oma praeguse leivaisa juurde.

2. Rahvusvaheline vutimeedia paneb paari Barcelonat ja Pariisi Saint-Germaini Julian Draxlerit. Miks? Sest sakslase agenti Roger Wittmani olla Barcelonas nähtud, lisaks vajab Hispaania hiid pärast Neymari lahkumist uut verd.

23aastane ääreründaja liitus PSGga alles tänavu talvel, kuid ei suutnud üleliia stabiilseid esitusi näidata, mistõttu spekuleeritakse, et Prantsusmaa tippklubi on pärast Neymari lisandumist nõus Draxlerist loobuma.

Õhtulehe hinnang: Tegemist on väga huvipakkuva kuulujutuga, sest jalgpallimaailmas pole juhused kuigi tihedad nähtused. Jah, Wittman võis ju Barcelonasse puhkama minna, aga Neymari tehingu valguses pole see kuigi tõenäoline.

Julian Draxler. (YURI CORTEZ)

Küll peame tõenäolisemaks, et Barcelona napsab PSGst hoopis Angel Di Maria. Draxler jääb Pariisi.

3. Pariisi Saint-Germain pole kulutamist lõpetanud - Araabia naftarahade toel tippu tõusnud sats jahib Madridi Atletico puurivahi Jan Oblaki allkirja. Säärase spekulatsiooniga on välja tulnud Portugali väljaanne A Bola

Kui Neymar läks PSGle üleminekutasuna maksma 222 miljonit, siis Sloveeniast pärit suurepärase puurivahi väljaostuklausel on "kõigest" 100 miljonit, mis teeks temast pika puuga läbi aegade kallima puurivahi. Praegu on PSG-l väravavahtide valikus Kevin Trapp, Alphonse Areola ja Remy Descamps.

Õhtulehe hinnang: Areola tunnistas tänavu juunis, et tema leivaisa on otsimas uut esikinnast, kuid seni pole kedagi soetatud. Üleeilses Prantsusmaa kõrgliiga avamängus seisis PSG postide vahel just kunagine suurtalent Areola.

Väidetavalt saavad PSG ja Oblaki esindajad võimaliku tehingu arutamiseks peatselt kokku, ent üks on kindel - Atletico ei taha puurivahti ära lasta ning seda mitte ainult Oblaki suurepärase kvaliteedi tõttu. Ei saa ju Madridi sats enne uut aastat mängijaid võistkonda registreerida, mistõttu poleks neil võimalik sel suvel sloveeni asendada.