Ühtlasi on tegemist Šadeiko karjääri parima täiskasvanute tiitlivõistlustel. "Tegin juba enne nalja, et läksin MM 15. kohta Pekingist kaitsma, aga tasuks tuli 13. koht," ütles Šadeiko esimese emotsiooni pealt võistluse kokkuvõtteks.

"Tegelikult oli täiesti tavaline võistlus. Need tiitlivõistluste pikad päevad väsitavad hullult ära. Saan aru, et kõigil on samad tingimused, aga alles keskööl saab magama, hommikul kell 6.20 on äratus, et tagasi tulla. Nad võiksid seda ajakava sportlasesõbralikumaks teha," oli eestlanna tiitlivõistluste korralduse suhtes kriitiline.